Владельцы частных газопроводов в Московской области могут дистанционно передать сети в областную собственность. Электронным сервисом уже воспользовались 335 граждан, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В Подмосковье продолжают объединять частные газопроводы в единую региональную систему. Заявление на передачу сетей в собственность области можно подать через региональный портал госуслуг без предварительного согласования с эксплуатирующей организацией. Срок рассмотрения — 30 рабочих дней.

Для подачи заявления нужно авторизоваться на портале и выбрать услугу «Передача имущества газового хозяйства в собственность Московской области». Затем необходимо ознакомиться с условиями, дать согласие на обработку персональных данных и указать статус заявителя — собственник или законный представитель. Личные данные загрузятся из профиля автоматически.

Заявителю нужно проверить сведения, указать кадастровый номер газопровода и данные других совладельцев, если они есть, приложить скан-копию документа, удостоверяющего личность, и документы о праве собственности. Сформированное заявление необходимо распечатать и подписать либо переписать от руки, если принтера нет, а затем загрузить подписанный документ в форму. Все совладельцы должны подтвердить согласие на передачу электронной подписью.

Газопровод должен иметь оформленные правоустанавливающие документы и не находиться под арестом или в залоге. До подписания акта приема-передачи прежний собственник отвечает за техническое состояние сети.

После сделки содержание сетей переходит в ведение региона. Техническое обслуживание и контроль состояния газопроводов осуществляют специалисты АО «Мособлгаз». Прежние владельцы освобождаются от расходов на содержание имущества, имущественного налога и самостоятельной организации проверок оборудования. Предприятия также снимают с себя часть административных обязанностей, связанных с эксплуатацией опасных производственных объектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил большой запрос в Московской области на стандартизацию проживания в частных домах. Люди в коттеджных поселках не должны зависеть от собственников трансформаторной подстанции или частного газопровода.

«Мы обращаем внимание на жалобы: получили их свыше 3 тыс. только в этом году и видим огромный запрос на стандартизацию всего того, что обеспечивает комфортное проживание. Это и дорога, и ливневка, и регулирование шлагбаумами, газ, электричество, благоустройство — все это тема, которая нуждается в регулировании, чтобы, так сказать, не попадать в коттеджное рабство», — сказал Воробьев.