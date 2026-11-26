Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев наградил сотрудников полиции и граждан, спасших людей в Республике Алтай и Омской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Республике Алтай младший лейтенант полиции Кирилл Коркучеков и младший сержант полиции Еламан Мадилов из отдельной роты ППСП ОМВД России по г. Горно-Алтайску несли службу на маршруте патрулирования в селе Чемал, когда услышали крики о помощи. Шестилетний Мирон играл на берегу реки, поскользнулся и упал в воду — бурное течение понесло его на глубину.

Первым к ребенку бросился Вячеслав Танков, приехавший на отдых из Кемеровской области. Он доплыл до мальчика и удерживал его над водой, но не мог выбраться к берегу. На помощь поспешили полицейские и местный житель Данил Шипилов. Вячеслав передал ребенка ему и Кириллу Коркучекову, а сам, выбившись из сил, начал тонуть — его вытащил на берег Еламан Мадилов. Затем полицейский увидел, что остальные оказались в водовороте, и с помощью подручных средств вытянул всех на сушу, после чего оказал Мирону, потерявшему сознание, первую помощь.

Прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала наглотавшегося воды ребенка. Сегодня его жизни и здоровью ничто не угрожает. Мама мальчика поблагодарила всех причастных к спасению сына за неравнодушие и готовность прийти на помощь в экстремальной ситуации.

В Омской области старший сержант полиции Александр Ковалев в свой выходной после дежурной смены находился дома и заметил, как из соседнего двора повалил дым. Он направился туда и увидел, что деревянный дом уже сильно охвачен пламенем, а в окне стоит пожилая женщина с ребенком на руках — выйти наружу они не могли, дверь была заблокирована огнем.

Старший сержант забрал у испуганной соседки пятилетнего внука и помог ей выбраться через подоконник на улицу. Затем он вытащил из горящего помещения кошку и плиту с газовым баллоном, который мог взорваться в любой момент. Двухквартирный деревянный дом выгорел полностью вместе с хозяйственными постройками. Жильцов второй квартиры в момент происшествия не было. Спасенные сельчане и их родственники от всей души поблагодарили Александра, в том числе за спасение их пушистого питомца.

Приказом Министра внутренних дел РФ полицейские Кирилл Коркучеков, Еламан Мадилов и Александр Ковалев удостоены медалей МВД России «За смелость во имя спасения». Вячеслав Танков и Данил Шипилов награждены ведомственными нагрудными знаками «За содействие МВД».