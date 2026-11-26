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Российский болельщик погиб на стадионе в Азербайджане на матче Лиги чемпионов

Гражданин России скончался на трибунах Бакинского олимпийского стадиона во время игры общего этапа Лиги чемпионов, в которой встречались «Сабах» и «Барселона». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана.

По информации медиков, экстренный вызов со спортивной арены в Сабунчинском районе Баку поступил в Республиканский центр скорой и неотложной помощи 25 ноября около 20:25 по местному времени (19:25 по московскому).

Прибывшие по адресу врачи констатировали, что 39-летний мужчина умер еще до приезда бригады скорой помощи. Погибший болельщик прибыл на игру из Красноярского края.

По предварительным данным, к летальному исходу могла привести сердечная недостаточность. Тело россиянина доставили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

По факту случившегося организовано расследование.

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