Новые правила Аэрофлота с 1 декабря 2026 года: как вернуть и обменять билет

В материале РИАМО рассказываем, как изменились правила возврата билетов в «Аэрофлоте» и как с 1 декабря покупать билеты, чтобы не рисковать.

Новые правила возврата и обмена билетов «Аэрофлота» с 1 декабря 2026 года

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С 1 декабря 2026 года «Аэрофлот» меняет правила обмена и возврата билетов в эконом- и комфорт-классе. Теперь меньше чем за 24 часа до вылета билет обменять нельзя будет вообще, а вернуть можно будет только на отдельных тарифах. Одновременно компания запускает компенсирующую опцию «Выбор без риска» — это возможность возврата билета в течение 12 часов после покупки, даже если тариф невозвратный.

Теперь возможности пассажира зависят от того, сколько времени осталось до рейса и какой у него тариф.

Тариф Обмен с 1 декабря Возврат с 1 декабря «Базовый», «Микс Базовый», «Бюджет» Только если до вылета больше 24 часов, со сбором. Меньше — недоступен По-прежнему недоступен «Оптимум», «Микс Оптимум», «Плоский» Только если до вылета больше 24 часов, со сбором. Меньше — недоступен Доступен со сбором в любой момент до вылета «Шаттл» (Москва — Санкт-Петербург) Правила как у «Базового», но сохраняется бесплатная замена рейса в день вылета в пределах ±12 часов при наличии мест Недоступен

Кроме того, в комфорт-классе появится новый уровень платы за возврат. Он составляет 25% от стоимости тарифа и коснется некоторых билетов этого класса.

По-прежнему любые операции по обмену и возврату нужно завершить не позднее чем за 40 минут до отправления рейса.

«Выбор без риска» от «Аэрофлота»: как вернуть билет в течение 12 часов

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С 1 декабря также станет доступна опция «Выбор без риска»: в течение 12 часов после оплаты билета можно оформить его возврат, если до вылета первого рейса осталось не менее 168 часов (7 суток).

Это так называемый «период охлаждения», когда билеты можно будет вернуть и получить почти все деньги обратно, в том числе и по невозвратным тарифам. Сбор за услуги автоматизированных систем бронирования составит 110 рублей за каждый полетный сегмент, то есть за билет «туда-обратно» выйдет 220 рублей.

Вернуть билет можно на сайте https://www.aeroflot.ru/ или в мобильном приложении «Аэрофлота», если покупали онлайн.

Вернуть билет без сбора можно, если одновременно соблюдены все условия:

с момента оплаты прошло не более 12 часов;

до вылета первого рейса остается не менее 168 часов (7 суток), на момент подачи заявки на возврат по местному времени вылета;

после оплаты в билет не вносились изменения;

билет куплен непосредственно у «Аэрофлота» — на сайте, в приложении, в контакт-центре или офисе продаж.

Опция не работает для билетов, купленных у агентов, оплаченных милями «Аэрофлот Бонус», по групповым тарифам, «Полетному абонементу» и интерлайн-соглашениям. Также она не действует, если на сайте «Аэрофлота» куплен билет на рейс партнера — например, «Победы» или «Авроры». Субсидированные тарифы при этом подпадают под «Выбор без риска», если соблюдены остальные условия.

Почему «Аэрофлот» ограничивает обмен билетов за сутки до вылета

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Логика нововведений просматривается в самой конструкции правил. Ограничение обмена в последние сутки выравнивает экономику. Сейчас дешевый невозвратный тариф с правом платного обмена до последнего момента фактически работает как гибкий. То есть пассажир может дождаться дешевого тарифа, а потом в день вылета перекинуться на удобный рейс за символический сбор. Компании это дорого обходится, и запрет на обмен менее чем за сутки закрывает эту лазейку.

В свою очередь введенная опция «Выбор без риска» снимает риск ошибиться при бронировании. Идею периода охлаждения продвигал «Союз пассажиров», и в марте 2025 года Минтранс предлагал перевозчикам ее оценить.

Как покупать билеты «Аэрофлота» с 1 декабря и не потерять деньги

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Покупайте напрямую у «Аэрофлота». Только так можно воспользоваться опцией «Выбор без риска». Билеты через агрегаторы и агентства этой опции лишены.

Проверяйте бронирование сразу, в первые часы. Имя, даты, направление, аэропорт — все, что можно исправить относительно бесплатно в первые 12 часов (при условии, что до вылета больше недели).

Соизмеряйте тариф с вероятностью перемен. Если поездка может сорваться или дата не устоялась, лучше переплатить за тариф, но получить возможность обмена или возврата билета. По «Базовому» сдать билет нельзя ни при каких условиях, а обменять — только за сутки и более до вылета. Единственная лазейка на экономных тарифах линии Москва — Петербург: «Шаттл» и выше позволяют бесплатно пересесть в день вылета на рейс в пределах ±12 часов.

Старайтесь планировать заранее. Учитывайте, что теперь у вас есть не 40 минут, а 24 часа. Любое «вдруг передумаю» после этой отметки по дешевым тарифам означает потерю всей стоимости билета.

Помните про бизнес-класс. Новые правила касаются эконом- и комфорт-класса. Условия по премиальным тарифам следует проверять отдельно в тарифных правилах при покупке.

Правила применяются к билетам, оформленным с 1 декабря 2026 года. Купленные раньше билеты продолжают действовать по старым условиям.