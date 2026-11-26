В Подмосковье число маммографий с начала года превысило итог 2025 года

Медицинские организации Подмосковья с начала 2026 года провели более 440 тыс. маммографических исследований — на 90 тыс. больше, чем за весь 2025 год, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

По результатам маммографии в этом году в Подмосковье выявили свыше 36,5 тыс. отклонений, в том числе почти 1,2 тыс. случаев злокачественных новообразований. Все пациентки направлены на углубленную диагностику и лечение.

«Мы уделяем особое внимание диагностике рака молочной железы, поскольку выявление заболевания на начальной стадии значительно повышает шансы на успешное лечение», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, медицинские организации оснащают современными маммографами, а запись на исследование упрощают. Маммография позволяет обнаружить патологические изменения в тканях молочных желез еще до появления первых симптомов заболевания.

В Московской области исследование доступно бесплатно. Женщины старше 40 лет, которые не проходили маммографию в течение двух лет, могут записаться самостоятельно. В остальных случаях потребуется направление врача.

Записаться на прием к врачу можно через региональный портал «Здоровье», по телефону 122 или через чат-бот «Денис» в мессенджере «МАКС».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.