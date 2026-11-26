Алла Пугачева в возрасте 77 лет опубликовала селфи без косметики и фильтров, сообщает «Абзац» .

Издание отметило отсутствие видимых морщин на лице певицы на снимке.

Алла Борисовна ранее рассказывала о «небольших подтяжках».

Авторы публикации усомнились, что такой результат можно объяснить лишь небольшими вмешательствами. При этом сведений о конкретных процедурах в материале нет.

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