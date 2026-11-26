Синий свет смартфонов и планшетов сам по себе не вызывает необратимых повреждений сетчатки у детей. По словам офтальмолога детской поликлиники Можайской больницы Ольги Новиковой, длительная работа вблизи приводит к спазму аккомодации: цилиарная мышца перенапрягается и теряет способность расслабляться. Изображение вдали становится размытым.

«Когда ребенок начинает щуриться, глядя на доску в классе, это не баловство и не вредность. Так мозг пытается компенсировать падение зрения и сфокусировать картинку, но этот ресурс быстро истощается. Если вовремя не обратить внимание на привычку щуриться и наклонять голову к тетради, ложная близорукость может перейти в истинную», — разъяснила доктор.

Главная профилактика, по словам врача, — смена зрительного режима, а не специальные очки для компьютера. Правило «10-20-20-2» предполагает перерыв каждые 10 минут работы с гаджетом: по 20 секунд нужно моргать и смотреть вдаль на расстояние около двух метров, расслабляя глазные мышцы.

Важен и дневной свет. Исследования показывают, что детям необходимо гулять при естественном освещении минимум час в день. Солнечный свет стимулирует выработку дофамина в сетчатке, который тормозит рост глазного яблока в длину — процесс, лежащий в основе близорукости. Вместо одного лишь запрета телефона врач рекомендует прогулки после уроков и регулярные перерывы для взгляда в окно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на съезде детских врачей отметил, что тема педиатрии крайне важна.

«Мы очень дорожим партнерством, очень стараемся узнать все передовое, что происходит в мире вообще и в частности. В зале присутствуют представители 40 регионов и 11 зарубежных стран. Очень приятно, что за нашей работой могут наблюдать дистанционно», — сказал Воробьев.