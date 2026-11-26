Хамовники и Арбат возглавили рейтинг цен на услуги красоты в Москве

Хамовники и Арбат оказались самыми дорогими районами Москвы по отдельным услугам красоты. Среди самых доступных — Отрадное и Бибирево. Это показало исследование YCLIENTS (входит в VK), сообщает Газета.ru .

Центральный административный округ лидирует по медианной стоимости во всех категориях услуг красоты. Самые доступные — Восточный и Юго-Восточный округа, но цены там растут быстрее, чем в центре.

В Хамовниках дороже всего окрашивание, педикюр, женская стрижка и массаж, на Арбате — маникюр, услуги для бровей и ресниц. Мужская стрижка в обоих районах стоит 3500 руб., в Отрадном — 1500 руб.

Окрашивание в Хамовниках стоит 8000 руб., в Марьино — 2200 руб. Женская стрижка в Хамовниках обходится в 4000 руб., в Южном Бутово — в 1350 руб. Разница между крайними ценами на маникюр, педикюр и массаж — менее чем двукратная.

В трети самых дорогих районов цены выросли на 12%. В Бабушкинском районе медиана за год поднялась на 33%, с 1500 до 2000 руб.

Быстрее всего дорожает мужская стрижка — примерно на 20%, медленнее всего педикюр — на 10%. В Раменках медианная цена женской стрижки выросла с 2000 до 3800 руб. Исследователи связали это с ростом доли дорогих стрижек с укладкой у топ-мастеров и арт-директоров.

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