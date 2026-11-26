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Банда из Хабаровска пыталась продать 250 кг черной икры на 21 млн рублей

Банда из Хабаровска, состоящая из пятерых дельцов, пыталась продать 250 кг черной икры. Схема обогащения дала сбой, когда фуру тормознули сотрудники ФСБ, сообщает Amur Mash .

Икру осетра и калуги преступники закупили в селе Оглонги, погрузили добычу в грузовик и отправились в Хабаровск. Их сопровождал автомобиль, который ехал впереди и должен был предупреждать о ДПС.

Однако возле села Скворцово схема банды оборвалась — их задержали сотрудники ФСБ. В грузовике обнаружили 480 контейнеров с черной икрой. Партия весила около 250 кг.

Делом занялись правоохранители. Оно уже направлено в суд.

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