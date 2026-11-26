Правнучка Никиты Хрущева, Нина Хрущева*, обзавелась квартирой в престижном районе Нью-Йорка. Стоимость покупки оценивается в 62 млн рублей, и это первая собственная недвижимость 63-летней женщины за 35 лет жизни в США, сообщает SHOT .

В 2024 году она оформила ипотеку на жилье в Грамерси-парке на Манхэттене. За 738 тысяч долларов ей досталась двухкомнатная квартира площадью 84 квадратных метра на 5-м этаже дома 1965 года постройки. В паре кварталов находится Юнион-сквер — одна из главных площадей района.

Внутри одна спальня, просторная гостиная с окнами на север и юг, паркетные полы, а на кухне — гранитные столешницы и дубовые шкафы на заказ. В доме есть швейцар и управляющий, который живет там же.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2024 года Хрущева* собиралась представить книгу о прадеде в екатеринбургском «Ельцин-центре». Мероприятие отменили после жалоб общественников на ее антироссийские высказывания и рассуждения о возможном распаде России.

В марте 2026 года родственницу советского лидера признали иноагентом, а в ноябре оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иноагента.

* Внесена в реестр иноагентов в России.

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