Банк может урезать кредитку в 4 раза за один день: почему россияне теряют деньги

Россияне могут неожиданно обнаружить, что вместо привычных 200 тысяч рублей на кредитной карте им доступно всего 50 тысяч. Банк вправе сократить лимит, даже если клиент вовремя вносит платежи: поводом могут стать снижение дохода, просрочки по другим кредитам или редкое использование карты. Об этом РИАМО рассказала директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

По словам эксперта, банки прописывают в кредитных договорах условия, при которых могут уменьшить доступную сумму. Один из главных факторов — рост долговой нагрузки. Если доход заемщика снизился, прежний лимит может показаться кредитной организации слишком рискованным, даже когда просрочек по самой кредитке нет.

Еще одна причина — нарушения платежной дисциплины. Банк видит просрочки не только по собственной кредитной карте, но и по другим займам клиента через его кредитную историю. Значение может иметь и то, что человек долго не пользуется картой: некоторые банки предлагают совершить хотя бы одну операцию, чтобы сохранить лимит.

«Мы фиксировали случаи, когда банки предлагали прервать „паузу“ и совершить хотя бы одну кредитную операцию, чтобы заемщик мог сохранить лимит. Если человек не реагировал, то лимит „срезали“», — отметила Андриевская.

При этом банк должен сообщить клиенту об изменении лимита способом, предусмотренным договором. Это может быть уведомление в мобильном приложении, СМС или другой канал связи. По словам эксперта, на практике банки нередко предупреждают об изменениях за 15–30 дней, однако конкретный порядок зависит от условий договора. Банк России также разъяснял, что кредитная организация должна информировать клиента, но не обязана удостоверяться, что тот прочитал сообщение.

Увеличение лимита — отдельная ситуация: предложение банка само по себе еще не означает, что клиент согласился на новые условия. По разъяснениям ЦБ, для изменения лимита необходимо согласие заемщика.

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