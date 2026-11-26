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В Москве внедорожник на «встречке» насмерть сбил водителя электровелосипеда

На Шелепихинском шоссе в Москве водитель внедорожника выехал на встречную полосу и насмерть сбил мужчину на электровелосипеде. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Находившийся за рулем иномарки водитель грубо нарушил правила. Он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Там под колеса машины попал велосипедист.

Травмы, полученные 34-летним пострадавшим при ударе, оказались несовместимыми с жизнью. Он скончался на месте инцидента.

Ход и результаты привлечения виновника дорожно-транспортного происшествия к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) находятся на особом контроле прокуратуры СЗАО.

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