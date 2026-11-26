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Нейропсихолог назвала семь опасных сигналов на первом свидании

Нейропсихолог «СМ-Клиника» Светлана Пуля перечислила семь признаков небезопасного общения на первом свидании и после него, сообщает Газета.ru .

Первый сигнал — неспособность принять отказ: уговоры выпить, продлить встречу и попытки вызвать чувство вины. Второй — давление: нежелательные прикосновения, шантаж, отказ от контрацепции. Согласие можно отозвать в любой момент, алкоголь его не заменяет.

Третий признак — попытки изоляции: настойчивые предложения покинуть людное место, сесть в чужую машину или скрыть планы. Четвертый — контроль: требования показать переписку, сообщить пароль или включить геолокацию.

«Интерес предполагает вопрос и готовность услышать ответ. Контроль основан на требованиях и проверках», — отметила Пуля.

Пятый сигнал — агрессия: оскорбления официанта, порча вещей, угрозы под видом шуток. Шестой — опасное поведение: нетрезвое вождение, рискованная езда, провоцирование драк, хвастовство насилием. Седьмой — преследование после встречи: многочисленные сообщения, звонки с разных номеров, появления у дома или работы.

При угрозах, применении силы или попытках помешать уйти Пуля посоветовала обратиться к персоналу, близким либо позвонить 112 и сохранить подтверждения угроз.

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