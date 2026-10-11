Папе Римскому Льву XIV проведут операцию на легком

Папа Римский Лев XIV (в миру Роберт Фрэнсис Прево) объявил, что ему должны сделать операцию на легком.

«Дорогие друзья! Недавно во время медицинского обследования врачи обнаружили у меня узловое образование в легком. Его выявили на очень ранней стадии, и оно хорошо локализовано», — сказал Лев XIV после воскресной проповеди.

По словам понтифика, врачи посоветовали Папе Римскому провести операцию, и он решил последовать их совету, чтобы удалить узловое образование.

Лев XIV добавил, что операцию планируется провести в ближайшие дни.

Американо-перуанский куриальный кардинал Роберт Прево был выбран новым Папой Римским 8 мая 2025 года. Понтифик принял имя Лев XIV. Спустя 10 дней он официально вступил в должность.

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