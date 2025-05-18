Новый папа римский Лев XIV официально вступил в должность

сегодня в 13:34

В Ватикане завершилась торжественная церемония инаугурации нового папы римского Льва XIV. Понтифик официально вступил в должность, сообщает Mash .

На опубликованных кадрах видно, как во время церемонии Лев XIV получает «перстень рыбака» и паллий (шерстяную ленту с вышитыми крестами), которые являются символами папской власти.

После церемонии инаугурации новый глава Римско-католической церкви проведет мессу, на которую прибудут делегации из 156 стран, в том числе лидеры около 30 государств.

Американо-перуанский куриальный кардинал Роберт Превост был выбран новым папой римским 8 мая. Понтифик принял имя Лев XIV.