Новым папой римским избран кардинал Роберт Прево из США

сегодня в 20:19

Американский кардинал Роберт Прево был выбран новым папой римским. Он принял имя Лев XIV.

Прево — 69-летний американо-перуанский куриальный кардинал, августинец. Родился в Чикаго 14 сентября 1955 года. Он завершил среднее образование в малой семинарии Ордена Святого Августина в 1973 году.

Генеральный настоятель Августинского ордена с 14 сентября 2001 по 4 сентября 2013. Титулярный епископ Суфара и апостольский администратор епархии Чиклайо с 3 ноября 2014 по 26 сентября 2015.

Ранее конклав в Ватикане выбрал нового папу римского. Из трубы на крыше Сикстинской капеллы пошёл белый дым. В первых раундах кардиналы определиться с выбором не смогли.