Конклав в Ватикане избрал нового папу римского

Первое и второе голосование на выборах папы римского прошли безрезультатно, из трубы Сикстинской капеллы шел черный дым.

Кардиналы проводят голосование в тайном порядке: они заполняют бюллетени, сворачивают их и, следуя очередности старшинства, подходят к алтарю, чтобы положить их в специальную чашу. Трое случайно выбранных кардиналов поочередно проверяют бюллетени: двое читают имя кандидата про себя, а третий озвучивает его вслух и записывает. После этого бюллетень прокалывается и нанизывается на нить, чтобы избежать повторного подсчета.

О завершении выборов можно будет судить по дыму, который будет выходить из трубы, установленной в Сикстинской капелле. Черный дым укажет на то, что кардиналы не пришли к единому мнению, и впереди новый раунд голосования, а белый дым будет свидетельствовать о том, что новый папа римский избран.

Папа римский Франциск скончался на 89-м году жизни в Светлый понедельник — 21 апреля. С середины февраля Франциск находился в больнице, у него была обнаружена двусторонняя пневмония. Состояние папы было критическим, ему делали переливание крови.