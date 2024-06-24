Военные блогеры пишут о «турбулентности» в Черном море для дронов США
Над акваторией Черного моря могли сбить американский беспилотник
Над акваторией Черного моря могли сбить американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk, пишет Telegram-канал «Царьград».
«Начало положено. Поздравляю всех причастных. Красавчики! В Черном море теперь повышенная турбулентность», — пишут авторы канала со ссылкой на Telegram-канал об авиации Fighterbomber.
Официальных заявлений на этот счет нет.
Ранее сообщалось, что при ракетной атаке ВСУ на Севастополь, при которой погибли четырые человека и ранены 153 мирных жителя, наведение на цель осуществлялось американским дроном-разведчиком.