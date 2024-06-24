Военные блогеры пишут о «турбулентности» в Черном море для дронов США

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«Начало положено. Поздравляю всех причастных. Красавчики! В Черном море теперь повышенная турбулентность», — пишут авторы канала со ссылкой на Telegram-канал об авиации Fighterbomber.

Официальных заявлений на этот счет нет.

Ранее сообщалось, что при ракетной атаке ВСУ на Севастополь, при которой погибли четырые человека и ранены 153 мирных жителя, наведение на цель осуществлялось американским дроном-разведчиком.