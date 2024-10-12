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Военкомы и полицейские устроили облаву на АЗС в Киеве

Военкомы и представители полиции устроили облаву на мужчин, подлежащих призыву, на одной из АЗС в Киеве, сообщает « Страна.ua ».

У мужчин проверяли военно-учетные документы.

«Военкомы проверяют документы на АЗС Socar в Киеве. С ними действует полиция», — говорится в сообщении.

В течение нескольких дней по всей территории Украины ведется розыск уклонистов от мобилизации. Сотрудники ТЦК заявляются в места массового скопления людей.

Накануне облавы прошли в ресторанах и ночных клубах крупных городов Украины, а также на концерте «Океана Эльзы» в Киеве. Сотрудники ТЦК в поисках «ухилянтов» побывали даже в стриптиз-клубах.