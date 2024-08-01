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Во время полицейского рейда в Котельниках задержали 250 мигрантов

Добровольная народная дружина совместно с полицией на прошлой неделе провела успешный рейд в подмосковных Котельниках. По его итогам задержали 250 мигрантов, сообщает Telegram-канал « Осторожно, Москва ».

В Котельниках прошел рейд «Антикриминал». Сотрудники правоохранительных органов и члены добровольной народной дружины разыскивали людей, нарушающих миграционное законодательство, а также нелегальных торговцев.

Во время мероприятия задержали 250 человек. В отношении них составили 169 административных протоколов. Около 60 документов касаются нарушения миграционного законодательства.

По итогам рейда 27 мигрантов выдворили из России. Еще 142 получили запрет на въезд в страну.

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