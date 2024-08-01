Вернувшийся в РФ из Азербайджана после депортации мужчина хочет убить сына

Baza: депортированный 5 лет назад в Азербайджан мужчина хочет убить сына в РФ

Женщине из подмосковного Ногинска страшно выходить на улицу и отправлять ребенка в школу из-за агрессивных действий биологического отца ребенка, сообщает SHOT .

По словам Натальи З., ее экс-сожитель и папа сына Сергей С. приехал в Россию из Азербайджана после того, как был депортирован с пятилетним ограничением на въезд. Теперь мужчина, предположительно, хочет похитить сына и убить женщину.

Наталья рассталась с Сергеем в 2016 году. Когда мужчина узнал о том, что его избранница беременна, разозлился и ударил. Она обратилась в полицию, но безрезультатно. Через некоторое время проблема решилась сама собой — мужчину депортировали в Азербайджан, поскольку у него не все было в порядке с документами.

На протяжении долгих лет Сергей С. не принимал участия в жизни ребенка. Но затем он прибыл в РФ и вышел на контакт.

Наталья утверждает, что мужчина хочет встретиться и выкрасть сына. Параллельно с этим Сергей почти каждый день отправляет экс-сожительнице угрозы в социальных сетях.

Жительница Ногинска отмечает, что бывший избранник караулит ее рядом с домом и дачей. По ее словам, Сергей считает себя исламистом-радикалом.

Наталья снова обращалась к силовикам за помощью. Однако его нападки так и не прекратились.

«Меня тянет на преступление и чтоб ребенок как сирота остался один. В один миг я ее просто грохну, и все…», — публикует Baza одно из голосовых сообщений Сергея.

Ранее СК РФ сообщило, что расследует дело о банде вооруженных подростков-мигрантов в Мытищах. Фигурантам может грозить до семи лет лишения свободы.