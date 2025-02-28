Внучка экс-мэра Самары призналась в убийстве дедушки и бабушки

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерина, которая подозревается в убийстве дедушки и бабушки, дала признательные показания. Она рассказала, что отравила родственников, а ее сообщник расчленил тела, сообщает Mash .

Следствие на допросе выяснило, что убийство было совершено из корыстных побуждений. Екатерина призналась, что мечтала получить имущество родственников.

В этих целях девушка отравила своих дедушку и бабушку. Затем она заморозила их тела с помощью азота. При этом вместе с девушкой действовал ее сообщник. Он расчленил тела, а затем парочка раскидала части трупов по мусорным бакам Самары.

Сообщник Екатерины сбежал из региона. Его объявили в розыск.

Внучка экс-мэра Самары в скором времени должна пройти психиатрическую экспертизу. Ранее сообщалась, что она перестала говорить на фоне стресса. Врачи выяснят, вменяема ли она.

Об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги стало известно только 5 февраля. Правоохранители задержали внучку бывшего градоначальника. Екатерине предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).