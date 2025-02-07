Внучка экс-мэра Самары заранее готовилась к совершению двойного убийства

Внучка бывшего самарского градоначальника Виктора Тархова заранее готовилась к убийству своих дедушки и бабушки, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Согласно версии следствия, для совершения преступления Екатерина Бельская приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Девушка совершила убийство, а затем обработала квартиру химраствором щелочи.

Бельской предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Фигурантка уголовного дела продолжает оставаться под стражей.

Об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги стало известно только 5 февраля. По подозрению в двойном убийстве задержали их внучку Екатерину Бельскую. Девушка расчленила дедушку с бабушкой и развезла части их тел по мусоркам в разных частях города. Затем она начала продавать имущество родственников.