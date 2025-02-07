Останки зверски убитых экс-мэра Самары и его жены ищут на мусорных полигонах

Mash: останки убитых экс-мэра Самары и его жены ищут на мусорных полигонах

Правоохранители пытаются найти останки тел бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги на мусорных полигонах. Предварительно, внучка бывшего градоначальника Екатерина, подозреваемая в их убийстве, расчленила дедушку с бабушкой и развезла части их тел по мусоркам в разных частях города, сообщает Mash .

Екатерина расфасовала части тел Тархова и его супруги по черным пакетам и контейнерам, после чего выбросила их как минимум в 10 баках в разных уголках Самары. Позже мусор увезли на полигон «Преображенка».

Сейчас силовики отслеживают путь мусоровозов с помощью GPS-трекеров и пытаются найти пакеты с останками бывшего мэра и его супруги. Компания, вывозящая городской мусор, сотрудничает со следствием.

По данным СМИ, подозреваемая в убийстве Тархова лечилась от наркозависимости и лежала в реабилитационном центре. Ее мать, дочь убитого экс-мэра, отбывает наказание в колонии за крупное вымогательство. Она узнала об убийстве родных.

Предварительно, внучка могла убить экс-мэра Тархова и его жену из-за 145 миллионов рублей.