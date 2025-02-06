Mash: внучка-убийца экс-мэра Самары лежала в рехабе

Внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова Екатерина, которая была арестована по подозрению в убийстве дедушки и бабушки, лечилась в рехабе из-за наркотиков, сообщает Mash .

Как рассказали подруги Екатерины, в юности она вела разгульный образ жизни. Девушка любила украшения, шубы, элитные квартиры, а также клубы и наркотики. По словам подруг, Екатерина в тот период даже занималась проституцией, торговала запрещенными веществами и лежала в рехабе.

После лечения она вышла замуж за израильтянина. В 2018 году у пары родился сын. Долго брак не продержался, после развода ребенок остался жить с матерью.

Сама девушка не работала, жила на деньги дедушки и бабушки. Как рассказывают подруги, Екатерина даже угрожала родственникам, потому что де не хотели давать ей средства.

В день ареста Екатерины ее сын находился дома. Сейчас мальчик живет в социальном приюте, так как больше родственников у него здесь нет.

Екатерину подозревают в убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Предварительно, девушка расправилась со своими дедушкой и бабушкой из-за 145 млн рублей.

Мать Екатерины отбывает наказание в колонии за крупное вымогательство. Она уже знает о смерти родных.