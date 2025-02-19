Расчленившая экс-мэра Самары внучка перестала говорить на фоне стресса

Внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова, подозреваемая в убийстве и расчленении своих дедушки и бабушки, не проронила ни слова во время допросов. Предварительно, она впала в состояние мутизма или сопора, сообщает Mash .

Предполагается, что Екатерина Тархова перестала говорить на фоне стресса. Она молчала и на допросах, и на заседании суда. При этом, по словам очевидцев, девушка выглядела отрешенной.

По одной из версий, она впала в состояние мутизма. При данной патологии человек не отвечает на задаваемые ему вопросы и даже не дает понять знаками, что готов вступить в диалог.

По другой версии, у Екатерины состояние сопора. При нем больной утрачивает способность к сознательной деятельности, но у него сохраняются рефлекторные реакции. В ближайшее время внучку экс-мэра Самары отправят на медэкспертизу. В больнице она проведет как минимум месяц.

Врачи не исключают, что девушка может симулировать данные состояния. В больнице с ней проведут «психиатрическое интервью», а при необходимости — тесты с клиническим психологом и МРТ мозга, чтобы выяснить всю правду. Психиатр Роман Чепиков считает, что девушку, скорее всего, признают вменяемой.

Об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги стало известно 5 февраля. Следователи предъявили обвинения Екатерине Тарховой, внучке бывшего градоначальника. Они считают, что девушка заранее готовилась к совершению убийства дедушки и бабушки.