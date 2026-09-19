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ВС РФ освободили более 220 населенных пунктов с начала года

Российские войска с начала года освободили свыше 5300 квадратных километров территории и более 220 населенных пунктов, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В сентябре ВС РФ взяли под свой контроль более 670 квадратных километров и 27 населенных пунктов. Российские войска продолжают наращивать темпы наступления на всех направлениях.

Группировка войск «Север» создает полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

В северо-восточной части Харьковской области российские войска уничтожают украинские формирования, попавшие в окружение. На этом направлении были освобождены девять населенных пунктов (Березники, Озерное, Долгенькое, Зарубинка, Черняков, Широкое, Шевченково, Ольховатка и Малая Волчья). Противник потерял свыше 700 солдат.

Соединения и воинские части группировок «Восток» и «Днепр» продвигаются на широком фронте в направлении Запорожья. Они взяли под контроль населенные пункты Червоная Криница, Новопавловка, Новоандреевка и Розовка. Ведутся бои в центральных кварталах города Орехов.

Бойцы Южной группировки войск и группировки войск «Центр» преодолевают укрепленные рубежи обороны противника на ближних подступах к Славянску, Краматорску и Дружковке. Ведутся уличные бои центральном районе Доброполья.

Подразделения группировки войск «Запад» ведут успешные боевые действия по освобождению населенных пунктов Червоный Оскол, Крымки и Студенок. В Красном Лимане и Святогорске продолжается зачистка жилых кварталов.

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