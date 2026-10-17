USD
Доллар США
83,62
-0.17 %
EUR
Евро
93,72
-0.05 %
CNY
Китайский Юань
12,49
-0.03 %
AED
Дирхам ОАЭ
22,77
-0.17 %

Несколько учеников попали в больницу из-за отравления в Вологодской области

Происшествия

В селе Верховажье в Вологодской области отравились школьники. Несколько человек попали в больницу, сообщает пресс-служба СУ СК России по Вологодской области.

Из-за резкого ухудшения состояния здоровья за медпомощью обратились ученики сразу нескольких классов Верховажской школы. У них выявили признаки пищевого отравления.

В связи с этим руководитель СУ СК России по Вологодской области Геннадий Яшин поручил возбудить уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно‑эпидемиологических правил).

Устанавливаются причины и другие обстоятельства случившегося.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.