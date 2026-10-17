Несколько учеников попали в больницу из-за отравления в Вологодской области Происшествия сегодня в 00:27

В селе Верховажье в Вологодской области отравились школьники. Несколько человек попали в больницу, сообщает пресс-служба СУ СК России по Вологодской области.