Несколько учеников попали в больницу из-за отравления в Вологодской области
В селе Верховажье в Вологодской области отравились школьники. Несколько человек попали в больницу, сообщает пресс-служба СУ СК России по Вологодской области.
Из-за резкого ухудшения состояния здоровья за медпомощью обратились ученики сразу нескольких классов Верховажской школы. У них выявили признаки пищевого отравления.
В связи с этим руководитель СУ СК России по Вологодской области Геннадий Яшин поручил возбудить уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно‑эпидемиологических правил).
Устанавливаются причины и другие обстоятельства случившегося.
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