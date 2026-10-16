«Мы никогда не дружили»: Медведева прокомментировала конфликт с Сысоевой

Актриса Наталия Медведева отреагировала на высказывания актрисы Нади Сысоевой, которая называла ее плохим человеком. Медведева подчеркнула, что они никогда не были подругами, а работали вместе лишь непродолжительное время, сообщает « Звездач ».

По ее словам, они могли пересекаться раз в три года на шоу, но близкого общения не было.

«Мы не друзья, никогда ими не были. Надя — очень ранимый человек, она очень обидчивая. Когда ее не выбирают и на нее не обращают внимания, это ее обижало всегда. Поэтому, да, она обиделась, я это понимаю, но, конечно, навешивать на меня какие-то там свои фазы яркие — это тоже странно», — заявила Медведева.

Она также вспомнила, что участницы поздравляли Сысоеву с закрытием ипотеки благодаря игре. Кроме того, Медведева отметила, что на шоу «Идеальное ограбление» Надя не позвала ее в коалицию с Оксаной Самойловой и Аланой Мамаевой.

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