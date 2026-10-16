Сделка на $1,5 млрд: AstraZeneca вкладывает в ИИ-разработку препаратов

Британская AstraZeneca заключила соглашение с американской биотехнологической компанией Insitro о разработке препаратов для лечения заболеваний печени и сердца с использованием искусственного интеллекта. Общая стоимость сделки с учетом возможных выплат может составить 1,5 млрд долларов, сообщает «Коммерсант» .

Партнеры сосредоточатся на поиске новых мишеней для лечения метаболически ассоциированного стеатогепатита (MASH) — воспалительного заболевания печени, связанного с нарушениями обмена веществ, и кардиомиопатий, при которых поражается сердечная мышца.

Для исследований Insitro задействует собственную ИИ-платформу Virtual Human. Она анализирует большие массивы биологических и генетических данных. Технология должна помочь установить механизмы развития заболеваний и определить перспективные направления для создания лекарств.

AstraZeneca возьмет на себя дальнейшую клиническую разработку препаратов и их регистрацию. Компания выплатит партнеру 40 млн долларов авансом. Еще до 1,46 млрд долларов Insitro сможет получить при достижении определенных результатов разработки и коммерциализации.

Кроме того, компании предусмотрено роялти в размере однозначного процента от потенциальных мировых продаж препаратов. AstraZeneca получит исключительные права на продвижение выбранных разработок на мировом рынке.

В AstraZeneca рассчитывают, что использование ИИ позволит точнее определять биологические механизмы заболеваний и ускорить поиск перспективных лекарственных соединений. При этом соглашение находится на исследовательской стадии — сроки выхода возможных препаратов на рынок компании не раскрывают.

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