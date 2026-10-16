На Южном Урале прошел Всероссийский молодежный форум по нацбезопасности

На Южном Урале в рамках Года Единства народов России состоялся Всероссийский молодежный форум «Национальная безопасность и молодежная политика: формирование российского мировоззрения», сообщает Telegram-канал « ГЕН России ».

С 7 по 9 октября в Миассе собрались более 300 участников со всей страны: студенты, лидеры молодежных объединений, наставники, педагоги и ведущие федеральные эксперты.

Главная цель встречи — укрепление общероссийской гражданской идентичности, защита от информационных угроз и развитие культуры межнационального согласия.

На пленарном заседании опытом делились представители ФАДН России, руководства региона и Дома народов России. Министр молодежи Челябинской области Юрий Болдырев подчеркнул важность доверительного общения между наставниками и молодежью для совместного решения сложных вопросов.

В интерактивных форматах участники разбирали механизмы распространения деструктивного контента, учились противостоять провокациям, находить пути разрешения межэтнических конфликтов и формулировали правила информационной безопасности.

Для специалистов по работе с молодежью прошли курсы повышения квалификации по профилактике экстремизма, ранней диагностике радикализации и межведомственному взаимодействию.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.