На Южном Урале прошел Всероссийский молодежный форум по нацбезопасности
На Южном Урале в рамках Года Единства народов России состоялся Всероссийский молодежный форум «Национальная безопасность и молодежная политика: формирование российского мировоззрения», сообщает Telegram-канал «ГЕН России».
С 7 по 9 октября в Миассе собрались более 300 участников со всей страны: студенты, лидеры молодежных объединений, наставники, педагоги и ведущие федеральные эксперты.
Главная цель встречи — укрепление общероссийской гражданской идентичности, защита от информационных угроз и развитие культуры межнационального согласия.
На пленарном заседании опытом делились представители ФАДН России, руководства региона и Дома народов России. Министр молодежи Челябинской области Юрий Болдырев подчеркнул важность доверительного общения между наставниками и молодежью для совместного решения сложных вопросов.
В интерактивных форматах участники разбирали механизмы распространения деструктивного контента, учились противостоять провокациям, находить пути разрешения межэтнических конфликтов и формулировали правила информационной безопасности.
Для специалистов по работе с молодежью прошли курсы повышения квалификации по профилактике экстремизма, ранней диагностике радикализации и межведомственному взаимодействию.
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