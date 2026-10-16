Полумертвого верблюда нашли жители деревни в канаве под Петербургом

Полумертвого верблюда обнаружили местные жители в канаве под Тосно в Ленинградской области, сообщает SHOT .

Местные жители рассказали, что инцидент произошел в населенном пункте Мельница. На окраине деревни обнаружили измученного верблюда. Животное было в тяжелом состоянии и громко кричало от боли.

Местные жители вызвали ветеринара и сотрудников МЧС, но никакой реальной поддержки они не получили.

Неожиданно на место приехал местный фермер — владелец верблюда. Свидетели утверждают, что мужчина прицепил верблюда к трактору и увез в неизвестном направлении. К настоящему моменту судьба животного неизвестна.

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