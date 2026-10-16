Силы ПВО за день уничтожили 47 беспилотников над регионами России

Над российскими регионами в течение дня ликвидировали 47 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Дроны были перехвачены и уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) в период с 8:00 до 20:00 мск. Все они были самолетного типа.

В частности, их ликвидировали над территориями Белгородской, Курской, Кировской, Оренбургской, Ленинградской областей, а также Пермского края, Республики Татарстан и Ханты-Мансийского автономного округа.

Прошедшей ночью над регионами РФ и Черным морем были сбиты 644 дрона ВСУ.

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