Правительство вернуло льготные условия аренды леса приоритетным инвестпроектам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин до конца 2027 года вернул прежний порядок расчета арендной платы за лесные участки для приоритетных инвестиционных проектов лесопромышленного комплекса. Это касается участков, правоотношения по которым возникли до 1 января 2024 года.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте электронного фонда правовых и нормативно-технических документов.

Решение было принято на фоне массовых доначислений лесопромышленным компаниям. После изменения методики в 2024 году платежи, по оценке Минприроды, увеличились на 50% и более. Счетная палата потребовала от Рослесхоза, чтобы региональные чиновники пересчитали суммы за 2024–2025 годы по ранее заключенным договорам в рамках приоритетных инвестиционных проектов.

По данным Минприроды, На 1 января текущего года действовало 950 договоров аренды. К апрелю регионалы пересчитали 567 из них, а еще по 53 пересчет не требовался. Важно отметить, что эта статистика включает и правоотношения, возникшие после 2023 года. На них решение не распространяется.

Для уже начатых инвестпроектов теперь возвращаются коэффициенты, учитывающие запас древесины на гектаре лесосеки: от 0,9 до 1,05. Сравните: по методике 2024 года при запасе более 200 кубометров применялся коэффициент 1,3, а сейчас он составляет 1,05 — примерно на 19% меньше. Также меняется порядок расчета расстояния вывозки древесины, что влияет на выбор разряда такс и размер платежей.

При этом поправки не меняют базовые ставки и действующий понижающий коэффициент 0,5 для приоритетных инвестпроектов при соблюдении установленных условий. Документ не предусматривает отдельной процедуры пересчета начислений за прошлые годы, автоматического списания долгов или возврата переплат.

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