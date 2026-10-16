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Разбитое стекло и отпавшая дверь: появились кадры с места атаки на автобус в ЛНР

Спецоперация

Появились первые кадры с места атаки на микроавтобус в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщает Telegram-канал «Вечерний Луганск».

Автобус марки Ford оказался на боку. У него разбито лобовое стекло. Также у транспорта отпала задняя дверь.

Бойцы киевского режима атаковали микроавтобус на участке дороги Новоайдар — Счастье. Он следовал по маршруту «Лисичанск — Краснодар».

В результате водитель погиб. Десять пассажиров пострадали.

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