Разбитое стекло и отпавшая дверь: появились кадры с места атаки на автобус в ЛНР

Появились первые кадры с места атаки на микроавтобус в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщает Telegram-канал « Вечерний Луганск ».

Автобус марки Ford оказался на боку. У него разбито лобовое стекло. Также у транспорта отпала задняя дверь.

Бойцы киевского режима атаковали микроавтобус на участке дороги Новоайдар — Счастье. Он следовал по маршруту «Лисичанск — Краснодар».

В результате водитель погиб. Десять пассажиров пострадали.

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