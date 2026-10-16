ПВО уничтожила 644 украинских беспилотника над Россией ночью

Прошедшей ночью над регионами РФ и Черным морем были сбиты 644 дрона ВСУ самолетного типа, сообщает Минобороны России.

БПЛА ликвидировали с 20 часов 15 октября до 8 часов 16 октября дежурными силами ПВО.

Беспилотники перехватили над Брянской, Вологодской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Оренбургской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном и над Черным морем.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что при подлете к Москве ночью и утром сбили 94 БПЛА.

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