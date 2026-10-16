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Могут лишить прав: в Ессентуках на свадебный кортеж составили 37 протоколов

Транспорт

В Ессентуках и Предгорном округе автоинспекторы составили 37 административных протоколов в отношении участников свадебного кортежа. Девяти из них может грозить лишение водительских прав, сообщает Telegram-канал «Ставрополье 26 Ставрополь».

Также еще одного участника кортежа привлекли к ответственности за стрельбу — он стрелял из охолощенного оружия в неположенном месте.

На данный момент все материалы по выявленным нарушениям уже направлены в суд.

Проверка продолжается.

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