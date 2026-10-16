Могут лишить прав: в Ессентуках на свадебный кортеж составили 37 протоколов

В Ессентуках и Предгорном округе автоинспекторы составили 37 административных протоколов в отношении участников свадебного кортежа. Девяти из них может грозить лишение водительских прав, сообщает Telegram-канал « Ставрополье 26 Ставрополь ».

Также еще одного участника кортежа привлекли к ответственности за стрельбу — он стрелял из охолощенного оружия в неположенном месте.

На данный момент все материалы по выявленным нарушениям уже направлены в суд.

Проверка продолжается.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.