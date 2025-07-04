Власти озвучили подробности пожара у строящегося дома в Лосино-Петровском

Власти: при пожаре в подмосковном Лосино-Петровском никто не пострадал

Пожар в Лосино-Петровском произошел из-за возгорания утеплителя на площади 20 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал, сообщила пресс-служба администрации подмосковного городского округа.

Пламя удалось ликвидировать еще до прибытия спасателей — в 11:49. Жертв и пострадавших нет.

Ранее СМИ писали, что в Лосино-Петровском произошел пожар на территории строящегося дома. Сообщалось, что огонь охватил часть стройки. Черный дым от пожара был виден в различных частях города, утверждали журналисты со ссылкой на местных жителей.

Между тем в Сети появились кадры сильного пожара на подстанции в Сергиевом Посаде, вспыхнувшего после атаки украинских БПЛА. В результате ЧП без электричества остались около 50 000 человек, заявлял репортер Андрей Трофимов.