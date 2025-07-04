Строящийся дом горит в подмосковном Лосино-Петровском

сегодня в 12:29

На опубликованных в Сети кадрах видно, как пылает стройка, а вокруг собрались рабочие. Местные жители отмечают, что столб черного дыма виден с разных концов города.

Обстоятельства произошедшего уточняются. О пострадавших не сообщалось.

Ранее в Сети появилась фотография поврежденной из-за атаки вражеских дронов подстанции в Сергиево-Посадском городском округе. В результате пожара без электричества остались 50 тыс. человек.