Строящийся дом горит в подмосковном Лосино-Петровском
Фото - © Telegram-канал «Осторожно, Москва»
Сильный пожар возник в подмосковном Лосино-Петровском. Огонь охватил часть стройки, сообщает «Осторожно, Москва».
На опубликованных в Сети кадрах видно, как пылает стройка, а вокруг собрались рабочие. Местные жители отмечают, что столб черного дыма виден с разных концов города.
Обстоятельства произошедшего уточняются. О пострадавших не сообщалось.
Ранее в Сети появилась фотография поврежденной из-за атаки вражеских дронов подстанции в Сергиево-Посадском городском округе. В результате пожара без электричества остались 50 тыс. человек.