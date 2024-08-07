Власти Британии пригрозили тюрьмой участникам беспорядков

Английский премьер пообещал разобраться с протестующими против мигрантов

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал «разобраться» с протестующими против мигрантов в течении недели, пишет РИА Новости .

Ранее в ряде британских городов были арестованы до 400 участников протестов против мигрантов.

Поводом для массовых беспорядков послужило убийство трех и ранение 11 детей 17-летним подростком в Саутпорте.

«Это должно послужить мощным сигналом для всех... С вами, вероятнее всего, разберутся в течение недели», — передает телеканал Sky News слова главы кабмина.