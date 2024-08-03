В Великобритании вновь вспыхнули протесты
В Англии протестующие устроили беспорядки после убийства детей
В британских Саутпорте, Сандерленде и Ливерпуле протестующие устроили беспорядки на улицах, пишет RT.
Участники массовых беспорядков подожгли полицейский участок, разгромили магазин и устроили стычки с полицией.
Отмечается, что протесты устроили представители ультраправых организаций.
Ранее уличные акции прошли в Саутпорте после того, как 17-летний подросток убил трёх девочек и ранил ещё 11 человек во время детского мастер-класса.
Нападавший мог быть мигрантом, он арестован, отмечали СМИ.