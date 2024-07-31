У мечети английского Саутпорта прошли беспорядки

В Саутпорте 200 человек устроили беспорядки после убийства детей

В английском Саутпорте 200 человек устроили беспорядки у мечети после убийства трех девочек, пишет RT .

По данным издания Daily Mail, волнения начались на фоне слухов, что нападавший может быть мигрантом.

Около 200 человек подожгли полицейский автомобиль у местной мечети, сказано в публикации.

Манифестанты, предположительно, относятся к ультраправой группе "Лига английской обороны", уточняет РИА Новости.

Накануне вооруженный ножом 17-летний подросток напал на людей во время мастер-класса.

Ранены 11 человек. Погибшим девочкам было шесть, семь и девять лет.