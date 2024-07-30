Двое убитых и 11 раненых: в Британии юноша резал детей на мастер-классе по йоге

В Великобритании 17-летний парень зарезал двух детей и ранил еще 11 человек

В британском Саутпорте вооруженный ножом 17-летний подросток напал на людей во время мастер-класса, в результате чего двое детей погибли и еще шестеро находятся в больнице в критическом состоянии. Также пострадали двое взрослых и еще три несовершеннолетних, сообщает «МИР24» .

Трагедия случилась утром 29 июля. Двое детей, которых порезал юноша, погибли от полученных ранений. Двое взрослых с ножевыми ранами также находятся в тяжелом состоянии, рассказал начальник местной полиции.

17-летний подросток, имя которого не разглашается, был задержан по подозрению в совершении преступления. Он проживает неподалеку от места происшествия.

Издание пишет, что юноша напал на детей во время мастер-класса на тему йоги и танцев. Пока полицейские не связывают нападение с актом терроризма, однако мотивы нападавшего до сих пор неясны.

Между тем у Фолклендских островов продолжаются поиски пропавших членов экипажа затонувшего судна Argos Georgia. Среди них есть и граждане России.