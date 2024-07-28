У Фолклендских островов продолжают искать членов экипажа Argos Georgia

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Поиски пропавших членов экипажа судна Argos Georgia, которое затонуло у Фолклендских островов, продолжаются. Среди них есть граждане России, сообщает РИА Новости.

Исполнительный директор компании-судовладельца Ervik Havfiske Стиг Эрвик отметил, что два судна сейчас заняты поисками пропавших членов экипажа Argos Georgia, однако новостей никаких нет.

Поисково-спасательную операцию ранее приостанавливали из-за плохих погодных условий.

Эрвик рассказал, что в результате кораблекрушения двое россиян скончались, четырех удалось спасти, еще двое числятся пропавшими.