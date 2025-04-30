«Визжал как сучка»: звездного комика Амаряна резали без наркоза

Комик Амарян признался, что в Новокузнецке ему вырезали фурункул без наркоза

Российский стендап-комик Гурам Амарян вспомнил, как в Новокузнецке ему вырезали фурункул без наркоза. Анестезией решили не пользоваться, потому что юморист не знал, есть ли у него аллергия на нее, сообщает Lenta.ru со ссылкой на интервью артиста для шоу «Вписка» .

Амарян признался, что в последние годы его стали беспокоить фурункулы, появляющиеся на бедре. Однажды гнойное воспаление возникло вновь, когда комик приехал в Новокузнецк на концерт. Тогда, по словам Амаряна, его друг договорился с врачом, чтобы артисту срочно вырезали нарыв.

Перед началом операции комик уведомил доктора, что не знает, есть ли у него аллергия на анестетики. Тогда врач решилась проводить операцию без наркоза.

«Я начинаю орать. <…> Я просто как сучка визжал там, лежал. Это ужас», — вспомнил юморист.

Ранее стендап-комиков Славу Комиссаренко и Дмитрия Романова лишили российского гражданства. Стендаперам также запрещен въезд в Россию.