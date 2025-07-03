В Зарайске объявлен конкурс на реконструкцию теплосетей в деревне Зименки

В Московской области объявлен электронный конкурс на масштабную реконструкцию систем тепло- и горячего водоснабжения в деревне Зименки Зарайского округа, передает слова министра Правительства Московской области по конкурентной политике Светланы Журавлевой пресс-служба администрации муниципалитета.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по реконструкции сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в деревне Зименки муниципального округа Зарайск», — отметила она.

Извещение о проведении открытого конкурса, охватывающего выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации, а также непосредственно работы по реконструкции, было размещено в Единой информационной системе в сфере закупок. Предметом закупки являются работы по модернизации сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в Зименках.

Согласно планам, общая протяженность реконструируемых сетей составит 888 метров. Проект реализуется в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Финансирование будет осуществляться за счет средств как бюджета Московской области, так и муниципального округа Зарайск.

Завершение работ по данному объекту намечено на 2026 год, что позволит значительно улучшить качество теплоснабжения и горячего водоснабжения для жителей деревни Зименки. Глава м. о. Зарайск Виктор Петрущенко подчеркнул важность данного проекта для повышения уровня жизни населения и развития инфраструктуры региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что отключение горячей воды — всегда очень чувствительная тема и важно довести до жителей график ее отключения. Людей надо предупреждать о начале работ.

«Отключение горячей воды всегда очень чувствительно для семьи, для человека, для города. Очень важно внести ясность для жителей, график — когда, что мы отключаем, в какой последовательности. Сразу город нельзя отключать, как мы знаем», — сказал Воробьев.