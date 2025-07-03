Предприниматель из Воскресенска стал автором лучшего стартапа России

В Национальном центре «Россия» прошёл финал Всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ в формате «Стартап как диплом», победителем которого стал студент Государственного университета управления, по совместительству предприниматель из Воскресенска Данила Яковлев, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Студент 4 курса Института отраслевого менеджмента ГУУ образовательной программы «Управление малым и средним бизнесом» разработал технологию переработки стекла, позволяющую получить готовый продукт для реализации — стеклянную гальку.

Проект предлагает инновационное решение, которое не только снижает экологическую нагрузку, но и создает полезный продукт для строительства и ландшафтного дизайна, что может стать примером успешного внедрения экологически чистых технологий в промышленность.



Данила не первый год развивает экологически ответственный бизнес в нашем городе. Его предприятие по сбору и обработке вторсырья «Экогрупп» уже смогло вернуть в экономику нашей страны более 1.5 млн кг отходов в виде востребованного вторичного сырья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность привлечения собственных ресурсов региона для развития сильной экономики. Он назвал это важной и чувствительной работой.



«Мы активно привлекаем новые предприятия, оказываем содействие развитию и модернизации уже значимых для экономики региона компаний, предоставляя самые разные меры поддержки. Рассчитываем, что они будут создавать рабочие места, внедрять технологии», — заявил Воробьев.