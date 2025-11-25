Виновного накажут? Убийство бабушки и тети Прохора Шаляпина вновь расследуют

Следком принял решение возобновить расследование убийства бабушки и тети певца Прохора Шаляпина, которое произошло около 30 лет назад, сообщает Информационный центр СК России.

Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин в связи с информацией, прозвучавшей в эфире одного из федеральных телеканалов.

Преступление было совершено в 1996 году в Волгограде. Преступник жестоко расправился с родственницами артиста — 60-летней матерью Шаляпина и его 35-летней тетей. Тела женщин были найдены в их квартире, оттуда также пропала значительная сумма денег.

В течение 24 лет убийство не могли раскрыть, однако в 2020 году был задержан подозреваемый. Им оказался местный житель — 52-летний Алексей Л., он сознался в убийстве только одной женщины. При этом ему удалось избежать наказания из-за истечения срока давности по делу. А в 2021 году дело было прекращено.

Пока Алексей не был пойман, он успел попасть под суд за разбой, кражу iPhone и убийство. Сейчас мужчина условно осужден на 2 года за хранение наркотиков.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.