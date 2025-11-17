Убийца бабушки и тети Прохора Шаляпина избежал наказания

Мужчина был знаком с одной из жертв. В феврале 1996 года убийца вломился в квартиру на улице Поддубного в Волгограде. Он зарезал 60-летнюю Людмилу Колесникову и 30-летнюю Ирину Нетаеву, в которую еще и выстрелил. Их тела на следующий день после убийства нашли их родные, в том числе и 12-летний Прохор.

Задержали Алексея Л. в Московской области через 24 года после преступления — в 2020 году. За это время мужчину судили за разбой, кражу iPhone, хранение наркотиков и убийство.

Как выяснило следствие, родственниц певца убили из-за денег. Однако в 2021 году это дело прекратили из-за истечения срока давности, поэтому преступника отпустили, но ненадолго. Летом этого года мужчину осудили на два года условно за хранение наркотиков.

