Убийца бабушки и тети Прохора Шаляпина избежал наказания
Фото - © Telegram-канал SHOT
52-летний Алексей Л., который убил бабушку и тетю певца Прохора Шаляпина, избежал наказания из-за истечения срока давности дела, сообщает SHOT.
Мужчина был знаком с одной из жертв. В феврале 1996 года убийца вломился в квартиру на улице Поддубного в Волгограде. Он зарезал 60-летнюю Людмилу Колесникову и 30-летнюю Ирину Нетаеву, в которую еще и выстрелил. Их тела на следующий день после убийства нашли их родные, в том числе и 12-летний Прохор.
Задержали Алексея Л. в Московской области через 24 года после преступления — в 2020 году. За это время мужчину судили за разбой, кражу iPhone, хранение наркотиков и убийство.
Как выяснило следствие, родственниц певца убили из-за денег. Однако в 2021 году это дело прекратили из-за истечения срока давности, поэтому преступника отпустили, но ненадолго. Летом этого года мужчину осудили на два года условно за хранение наркотиков.
