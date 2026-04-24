17:11

Виновников ДТП на Алтуфьевском шоссе навсегда заблокировали в сервисе аренды

Двое парней, которые сбили пешеходов в Москве на каршеринге, предстанут перед судом. Также их навсегда заблокировали в сервисе краткосрочной аренды, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

ДТП прозошло накануне вечером. Предварительно, пользователь арендовал машину и передал управление другому парню, у которого нет водительских прав.

Когда их попытались остановить полицейские, молодые люди не подчинились и захотели скрыться. Во время погони автомобиль влетел в троих пешеходов, двое из которых получили серьезные травмы и попали в больницу.

В Дептрансе отметили, что нарушители будут отвечать по всей строгости закона. К ним применят максимально жесткие меры. Возбуждено уголовное дело.

Передача руля и вождение без прав — это отягчающие обстоятельства. Данные действия грозят реальным уголовным сроком.

